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Voleybol kursuna devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Voleybol kursu gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:33
Voleybol kursuna devam

Çok amaçlı spor salonunda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan gözetiminde çalışan genç voleybolcular, pandemiden dolayı okulların kapalı olduğu şu dönemde boş vakitlerini spor yaparak değerlendiriyorlar. Çok Amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen antrenmanlar öncesinde sporcuların HES kodları kontrol edilirken, ateşleri de girişte ölçülüyor. Antrenman sırasında ise sporcuların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına özen gösteriliyor. 

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Voleybol Kursuna Devam
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