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Voleybol grup müsabakaları başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen Voleybol müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda start aldı.

21 Şubat 2020 Cuma 03:51
Voleybol grup müsabakaları başladı

Kızlarda 12 erkeklerde ise 10 takımın mücadele edeceği Voleybol grup müsabakaları yarın yapılacak olan final müsabakaları ile sona erecek. Kızlarda A Grubunda Aksaray, Kırşehir, Samsun ve Nevşehir takımları yer aldı. B Grubunda Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat takımları mücadele ederken, C Grubunda ise Çorum, Antalya, Kayseri ve Ankara takımları mücadele ediyor. Erkeklerde ise A Grubunda Nevşehir, Sivas, Çorum ve Kayseri takımları yer alırken, B Grubunda Konya, Mersin, Kırşehir takımları C Grubunda da Antalya, Aksaray ve Antalya takımları mücadele ediyor. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımların ise bir üst tura çıkacakları öğrenildi. 

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Voleybol Grup Müsabakaları Başladı
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