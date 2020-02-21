Voleybol grup müsabakaları başladı

Kızlarda 12 erkeklerde ise 10 takımın mücadele edeceği Voleybol grup müsabakaları yarın yapılacak olan final müsabakaları ile sona erecek. Kızlarda A Grubunda Aksaray, Kırşehir, Samsun ve Nevşehir takımları yer aldı. B Grubunda Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat takımları mücadele ederken, C Grubunda ise Çorum, Antalya, Kayseri ve Ankara takımları mücadele ediyor. Erkeklerde ise A Grubunda Nevşehir, Sivas, Çorum ve Kayseri takımları yer alırken, B Grubunda Konya, Mersin, Kırşehir takımları C Grubunda da Antalya, Aksaray ve Antalya takımları mücadele ediyor. Gruplarını birinci sırada tamamlayan takımların ise bir üst tura çıkacakları öğrenildi.