Voleybol ’da yoğun mesai

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü deplasmanda Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Yeni transferlerin aralarına katılmasıyla daha da güçlendiklerine vurgu yapan Arslan, ‘’Salı gününden bu güne kadar yoğun bir şekilde lig hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldular ve onlarla birlikte daha da güçlü bir hale geldik. Bu hafta ligin ikinci yarısının ilk maçın deplasmanda Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağız. Bizim dört puan gerimizde olan Çorum temsilcisi bizi yenerek üst sıralara çıkmak isteyecektir. Biz de onları yenerek şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyoruz. İki takım için de zor geçecek bir müsabaka rakibimizi deplasmanda yenebilecek güce sahibiz ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bu müsabaka için çok çalışıyoruz. Yarın Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağımız maçın son taktik antrenmanını yapıp Çorum’a gideceğiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider ve Çorum deplasmanından istediğimiz sonuç ile döneriz’’ dedi.