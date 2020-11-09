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Vitargo Kayaalp’e sponsor oldu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e Karbonhidrat ve Protein tozu üreticisi Vitargo markası sponsor oldu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:07
Vitargo Kayaalp’e sponsor oldu

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat ikincisi Yozgatlı Rıza Kayaalp kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vitargo firmasının kendisine sponsor olduğunu duyurdu. Kayaalp yaptığı açıklamada ‘’Dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunları yolunda, yoğun ve ağır geçecek antrenmanlarımda gücüme güç katacak ,enerji kaynağımız olacak sponsorum Vitargo markasıyla yoluma devam edeceğim. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak ve şanlı bayrağımızı dalgalandırmak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, saygı ve sevgilerimle’’ dedi.

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Vitargo Kayaalp’e Sponsor Oldu
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