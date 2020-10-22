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Veteranlar Antalya yolcusu

ANTALYA’nın ev sahipliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Antalya Atatürk Bahar veteranlar Futbol turnuvasına Yozgat Bozok Yıldızları Veteranlar takımı da Yozgat’ı temsilen katılacak.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:58
Veteranlar Antalya yolcusu

Her yıl Antalya’nın ev sahipliğinde yoğun katılım ile gerçekleştirilen Atatürk Bahar turnuvası bu yıl 22-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yozgat Bozok Yıldızları Veteranlar takımı Başkanı İbrahim Zeki, Yozgat Bozok Yıldızları Vetaranlar Futbol takımı olarak, Yozgat, Boğazlıyan ve Sarıkaya ilçelerinden oluşturdukları ekip ile bugün başlayacak olan Atatürk Bahar Turnuvasına katılacaklarını söyledi. 22-25 Ekim tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenecek olan Atatürk Bahar Kupası veteranlar müsabakalarına Antalya Site’nin ev sahipliğini yapacağını dile getiren Zeki, ‘’Kurulduğumuz günden buyana Yozgat Bozok Yıldızları olarak bu turnuvaya düzenli olarak katılıyoruz. Hedefimiz turnuvaya renk katmak, centilmence Yozgat’ı temsil etmek. Ayrıca yıllardır bizleri yalnız bırakmayan Boğazlıyan ve Sarıkaya’daki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yozgat, Sarıkaya ve Boğazlıyan’dan futbolu bırakmış arkadaşlar ile kurduğumuz Veteran takımımız ile Antalya’daki turnuvaya katılacağız. Önemli olan şampiyonluk değil önemli olan orada centilmence, kimseyi kırıp dökmeden, Fair-Play çerçevesinde mücadele edip turnuvada Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Veteranlar Antalya Yolcusu
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