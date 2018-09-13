VERiMLi GEÇTi

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Nevşehir’in ardından Afyon kampında kapsamlı bir kamp programı uyguladıklarını belirtti. Lige şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan temsilcimiz Yozgatspor, Afyon kampını da tamamladı. Teknik direktör İbrahim Baş, Afyon’da uzun bir idman programı uyguladıklarını, oyuncuların mental ve fiziksel olarak lige hazır hale gelmeleri açısından, kampın verimli geçtiğini ifade etti. Ligin ilk maçına Yozgat’ta hazırlıkların süreceğini bildiren Baş, “Yoğun idman programının yanı sıra Afyon’da oynadığımız hazırlık müsabakalarında da eksikliklerimizi görme imkanımız oldu. Buna göre de önlemlerimizi aldık, o yönde çalışmalar gerçekleştirdik” dedi. Bölgesel Amatör Lig’de sezon öncesi kampların daha önemli olduğuna değinen İbrahim Baş, ligin sonlanmasıyla birlikte, tatil sürecinde birçok futbolcunun form kaybı yaşadığını, yeni sezona oyuncunun hazır hale gelmesi için kapsamlı ve iyi hazırlanmış bir hazırlık dönemi geçirilmesinin şart olduğunu da belirtti. Teknik Direktör Baş,“Kalan süremizi de en verimli şekilde değerlendirip, lige güzel bir başlangıç yapacağız. Teknik heyet ve futbolcularımız başarıya odaklanmış durumda” diye konuştu.