Veliler ile antrenman

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan basketbol kurslarına sporcuların anne ve babalarını antrenmanlara davet eden Antrenör Durak Tekgül, bazı antrenmanlarda çocuklar ile birlikte ailelerini de antrenmana dahil ederek hem öğrenci velilerinin spor yapmalarını sağlıyor, hem de çocukların aileleri ile birlikte bir etkinlik yapmasına katkıda bulunuyor. Öğrenci velileri zaman zaman Basketbol Antrenörü Durak Tekgül tarafından kendilerinin eşofmanları ile antrenmanlara davet edildiklerini ve çocukları ile antrenman yapma fırsatı bulduklarını söylediler. Bu uygulamadan memnun olduklarını dile getiren öğrenci velileri, kendilerine bu imkanı sunan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Antrenör Durak Tekgül’e teşekkür ettiler.