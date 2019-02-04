Vekiller tribünde

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ta tribünden Yozgat Bozokspor’a destek verdi. Müsabakanın devre arasında Kulüp Başkanı Cenker Doğan ile bir süre görüşen Yozgatlı siyasetçiler daha sonra müsabakadan ayrıldılar.