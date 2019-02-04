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Vekiller tribünde

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Mersin İdmanyurdu ile oynadığı müsabakada Yozgat milletvekilleri Yozgat Bozokspor’u yalnız bırakmadı.

Vekiller tribünde

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Mersin İdmanyurdu ile oynadığı müsabakada Yozgat milletvekilleri Yozgat Bozokspor’u yalnız bırakmadı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Vekiller tribünde

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ta tribünden Yozgat Bozokspor’a destek verdi. Müsabakanın devre arasında Kulüp Başkanı Cenker Doğan ile bir süre görüşen Yozgatlı siyasetçiler daha sonra müsabakadan ayrıldılar. 

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