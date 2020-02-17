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Vekil ve Başkan tribünde

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Altındağ Belediyespor ile oynadığı müsabakayı CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şeref tribününden birlikte izledi. Kırmızı siyahlı ekip, kümede kalma mücadelesinde birebir rakiplerinden biri olan Altındağ Belediyespor ile oynadığı müsabakada kırmızı siyahlı ekibi yalnız bırakmayan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kırmızı siyahlı ekibin galibiyetinden sonra kulüp başkanı Kazım Arslan’ı tebrik ettiler.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:46
Vekil ve Başkan tribünde
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Vekil Ve Başkan Tribünde
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