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'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK prensip anlaşmasına vardığı Vehbi Furkan Yıldırım ile pazartesi günü sözleşme imzalaması bekleniyor. 

'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK prensip anlaşmasına vardığı Vehbi Furkan Yıldırım ile pazartesi günü sözleşme imzalaması bekleniyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:07
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'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu

Daha önce üç sezon Yozgatspor formasını başarıyla taşıyan Vehbi Furkan Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan kırmızı siyahlı yönetim tecrübeli oyuncunun pazartesi günü Yozgat’a geleceğini ve büyük olasılıkla sözleşme imzalayacakları belirtildi. 
Vehbi Furkan Yıldırım kimdir:
Futbol hayatına Gülağaçspor’da başlayan tecrübeli oyuncu, Aksarayspor, Kayseri Erciyesspor, Yozgatspor, formasını giydikten sonra tekrar Kayseri Erciyesspor’a transfer oldu. Daha sonra tekrar Yozgatspor’un yolunu tutan Vehbi Furkan Yıldırım, Sivas Belediyespor, Kayseri Erciyesspor, Ünyespor, Kayseri Şekerspor, 1461 Trabzonspor, Tokatspor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor, Payasspor formalarını giydi. TFF İkinci Lig’inde 17 müsabakaya çıkarken, TFF Üçüncü Lig’de ise 133 müsabakaya çıktı ve 7 gol attı. 
 

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