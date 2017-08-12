'Vehbi Furkan' Yozgat yolcusu

Daha önce üç sezon Yozgatspor formasını başarıyla taşıyan Vehbi Furkan Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan kırmızı siyahlı yönetim tecrübeli oyuncunun pazartesi günü Yozgat’a geleceğini ve büyük olasılıkla sözleşme imzalayacakları belirtildi.

Vehbi Furkan Yıldırım kimdir:

Futbol hayatına Gülağaçspor’da başlayan tecrübeli oyuncu, Aksarayspor, Kayseri Erciyesspor, Yozgatspor, formasını giydikten sonra tekrar Kayseri Erciyesspor’a transfer oldu. Daha sonra tekrar Yozgatspor’un yolunu tutan Vehbi Furkan Yıldırım, Sivas Belediyespor, Kayseri Erciyesspor, Ünyespor, Kayseri Şekerspor, 1461 Trabzonspor, Tokatspor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Spor, Payasspor formalarını giydi. TFF İkinci Lig’inde 17 müsabakaya çıkarken, TFF Üçüncü Lig’de ise 133 müsabakaya çıktı ve 7 gol attı.

