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Varsa yoksa Aksaray

20 Ocak 2017 Cuma 06:40
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, Aksaray maçını kazanarak Nevşehir mağlubiyetini unutturmak istediklerini dile getirdi.

Varsa yoksa Aksaray
Deneyimli teknik adam Dündar, Aksaray maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini buradan alacakları galibiyetle Nevşehir kazasını unutturacaklarını ve rakibin hangi konumda, pozisyonda olduklarıyla değil bu zorlu 90 dakikada kendilerinin neler yapacağıyla ilgilendiklerinin altını çizdi.

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, Nevşehirspor yenilgisinin karamsar tablo oluşturmamasını, sadece herkesin hatalardan ders çıkarmasını istedi.  Aksaray Belediyespor maçının çıkış maçı olacağına inandığını dile getiren Dündar,

“Ben oyuncularıma güvenim sonsuz. Nevşehirspor maçında yenilgiyi hak edecek futbol oynamadık. Ama puan almamız gereken maçtı. Hatalardan herkes ders çıkarmalı ve bu maçı unutmalıyız. Bu yenilgiden sonra Aksaray Belediyespor maçı çok önem kazandı. Sahamızda mutlak kazanmalıyız. Herkes bu bilinçle çalışmalı’’ dedi. 

Kırmızı-Siyahlı takım, Pazar günü sahasında oynayacağı Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti. 
Yozgat Bozok Stadı’nda yapılan çalışmada, futbolcuların büyük bir hırsla çalıştıkları görüldü. Bu durum teknik direktör Feridun Dündar’da memnuniyetlik yarattı. Dündar, idmandaki hırsın maçta da gösterilmesi halinde 3 puana ulaşmalarının mümkün olacağını söyledi.
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