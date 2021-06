Varol istifa etti

Yıllardır Çayıralan Esnafspor’da futbol oynayan, antrenörlük yapan ve son olarak ta başkanlık görevini yürüten Tuncay Varol yaptığı yazılı açıklama ise Çayıralan Esnafspor Kulüp Başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve kendisinden sonra gelecek olan arkadaşlarına da başarı dileğinde bulunduğunu ifade etti. Kimsenin kendisine kızmamasını isteyen Varol, böyle olması gerektiğini ve gerekeni yaptığını vurguladı. İnsan olmanın, toplu yaşamanın, sağlıklı olmanın, tanışıp dost olmanın en iyi yolunun spor olduğunun altını çizen Varol, spor yapılırken de hem sağlık için, hem dostluk için ve hem de sonuçta kazanmak için yapıldığını kaydetti. Ancak asıl amacın ille de kazanmak olmadığını, spor yapmak olduğunu belirten Varol, ‘’Spor yapan taraflardan birisi olmaktır. Kazanılan başarılar, kazanılan kupalar şiltler zamanla unutulup gider. Dostluklarsa ölünceye kadar devam eder, sağlık dersen yine insana son nefesine kadar eşlik eder. Kısacası spor dostluktur, spor sağlıktır. Spor en güzel yaşam tarzıdır. Bunlardan sonrada üç sonuçlu bir ihtimal vardır, oda kazanmak kaybetmek yâda berabere kalmaktır. Bu üç sonuçtan birisi mutlaka tecelli edecek yenende, yenilende berabere kalanda olacaktır. Önemli olan centilmence mücadele edip, kazanmak, kaybedince de kazanan rakibini tebrik etmektir. Bükemediğin bileği öpmek erdemliliktir. Sonra kazanmak, yâda kaybetmek her şeyin sonu da demek değildir, bugün kazanan, yarın kaybedebilir, kaybedense kazanabilir. Bu nedenlerle de tarafların birbirlerine tepeden bakması yanlıştır. Yanlış yapanlar bilsinler ki fırtına eken, fırtına biçer, dostluk ekense dostluk biçer. Bugün geldiğimiz durum futbol müsabakasına üzülerek söylüyorum ailelerimizle gitme şansımız kalmadı bu hoş bir durum değil her müsabaka da olay, bu tür olayların çıkmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Yöneticiler hareketlerine demeçlerine çok dikkat etmeliler aksi bir durumda kitleler arası olayların önüne geçmesi ve gruplaşmaları engellemek çok daha zor olmaktadır. Kavga çıkmasın diye sustuğum zamanlar, kırılmasın diye sessiz kaldığım konular ve kaybetmemek için alttan aldığım insanlar oldu. Şimdi anlıyorum ki bazı kavgalar çıkmalı, bazı kalpler kırılmalı ve bazı insanlarda kaybedilmeliymiş. Sürekli gönül yapmaya çalışmak, boşa kürek çekmekmiş. Bilerek veya bilmeyerek bu zamana kadar kalbini kırdığım arkadaşlarımdan özür dilerim. Susarsın söyleyecek sözün yok sanırlar, gidersin kalmaya yüzü yok sanırlar iyi yada kötü her ne yaparsan yap mutlaka bir kulp takarlar, kimseye yaranamazsın. Bu yüzden kim ne derse desin ben Çayıralan için yüreğimdeki doğrudan vazgeçmedim. Çayıralan ilçesinin en büyük sivil toplum Kuruluşunun Başkanlığını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadım Şerefimle bu ilçenin spor takımına gönüllü hizmet ettim. Takdir Çayıralan halkınındır. Bugün şartların bunu getirdiğini düşünüyorum. İnşallah Büyük Çayıralan Esnafspor için hayırlı olur. Bu zamana kadar kusurumuz olduysa Çayıralan Esnafspor ailesinden ve hepinizden özür diliyorum. Kimseyi eleştirmek, yanlış bir şey söylemek haddime değil. Herkesin niyeti neyse bilsinler ki ellerine geçecekte odur. Bu zamana kadar ki Çayıralan Esnafspor Kulübü için Kimin emeği ve maddi desteği olmuşsa kendi adıma teşekkür ederim. Hiç kimse bana kızmasın böyle olması gerekiyordu. Gururla, onurla sürdürmüş olduğum, gönüllü olduğum isteyerek yaptığım Çayıralan Esnafspor Güçlendirme Demeği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden kendi öz irademle istifa ediyorum. Bundan sonra yeni sezonda arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.