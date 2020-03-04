Van’a hazırlanıyorlar

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Van Hentbolspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Antrenör Enis Atmaca, Van Hentbolspor ile 11 Mart tarihinde erteleme müsabakası oynayacaklarını söyledi. Bu müsabaka için dün itibariyle çalışmalara başladıklarını vurgulayan Atmaca, oyuncuları ile bu sezon hedeflerini grup şampiyonluğu olarak belirlediklerini bu nedenlede Van Hentbolspor'u kendi evlerinde yeneceklerini ifade etti.