Van maçına çığ engeli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki gün önce bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 2 kişiyi bulmak için giden arama kurtarma ekiplerinin de üzerine çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetmişti. Van’da yaşanan bu çığ felaketinin ardından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Van Hentbolspor ile oynayacağı müsabaka Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ertelendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bu hafta sonu Van deplasmanında Van Hentbolspor takımı ile karşı karşıya gelecekleri müsabakanın ertelendiğini söyledi. Daha önce ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Hentbol Federasyonu’na müsabakanın ertelenmesi için müracaat ettiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Yaptığımız bu müracaat Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından reddedilmişti. İki gün önce Van’da meydana gelen çığ felaketinden sonra Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri bizi arayarak müsabakayı ertelediklerini söylediler. Müsabakanın ne zaman oynanacağı konusu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak’’ dedi.