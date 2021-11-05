Valilikten Store açıklaması

Gerçekleştirilen açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında PTT önünde hizmet veren Yozgatspor Store aracının Yozgat Valiliği tarafından kaldırılıyor açıklamasının yapıldığı hatırlatıldı. Bayram programında tören geçişleri ve vatandaşlar için sadece tören geçişleri ve kutlamaları esnasında geçici olarak kaldırılması istendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, ‘’Onun haricinde belirtildiği gibi devamlı kaldırma kararı yoktur. Store aracı bugüne kadar olduğu gibi aynı yerinde hizmet vermeye devam edecektir. Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü bu şehrin ortak sevdasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ denildi.