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Valilikten kampanya

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK için başlatılan ‘Vefa yılında dokunuş’ kampanyasının ardından bir kampanyada Yozgat Valiliği tarafından başlatıldı.

Valilikten kampanya

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK için başlatılan ‘Vefa yılında dokunuş’ kampanyasının ardından bir kampanyada Yozgat Valiliği tarafından başlatıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
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Valilikten kampanya

‘Vefa yılında dokunuş’ kampanyasına ilk dokunuşu 1000 lira bağış yaparak takıma destekte bulunan Vali Kemal Yurtnaç, tüm Yozgatlıları valilik tarafından başlattıkları kampanyaya katılmaya davet etti.
Yozgatspor’a amatör ligin yakışmadığını belirten Vali Yurtnaç, bu takımın hakkının en az 3. Lig, hatta 2. Lig olduğunu söyledi.
Yozgatspor’un hedefine rahat bir şekilde ulaşabilmesi için destek kampanyası başlattıklarını belirten Vali Yurtnaç, “Bir şehrin futbol takımı o şehre hem tanıtım hem de sosyal hareketlilik sağlayacağı muhakkaktır. Bu çerçevede Bölgesel Amatör Ligde bulunan Yozgatspor'un, profesyonel lige çıkarılması için gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Gönüllülük esasına göre Valiliğimiz koordinesinde "Yozgatspor'a Destek Adımı" adı altında bir kampanya başlattık. İl genelinde ki kamu kurum ve kuruluşlara hem çalışma alanında hem de kurum çalışanları arasından kampanyamıza destek vermeleri için yazı gönderdik” dedi.
Tüm Yozgatlıların da kampanyaya destekte bulunmalarını isteyen Vali Yurtnaç, “Her yıl İl Özel İdaresi olarak takımın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kamp, forma, ilaç gibi giderler için Yozgatspor’a yıllık 250 bin lira destek vereceğiz. Ancak bu destek elbette yeterli olmayacaktır. Gerek il içerisinde gerek il dışında gerekse yurt dışında yaşayan tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Spor kulüpleri illaki zengin kişilerce finanse edilmezler. Bir şeye gönül verildiği zaman yapılacak olan küçük yardımlarla büyük kapılar açılabilir. Ben tüm hemşehrilerimizin destek kampanyamıza katılacaklarına, şehirlerine ve şehrimizin tanıtımında önemli rol oynayan spor kulübümüze yardımda bulunacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.
 Vali Yurtnaç, Yozgat Valiliği denetimindeki Ziraat Bankası Yozgat Şubesi TR68 0001 0002 5740 3914 5950 02 IBAN numarasına 30 Ağustos 2017 tarihine kadar bağışta bulunulabileceğini kaydetti.
 

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