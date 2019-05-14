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Vali Üçlü çektirdi

YOZGATSPOR için Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgatspor taraftarlarının sevincine ortak oldu.

Vali Üçlü çektirdi

YOZGATSPOR için Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgatspor taraftarlarının sevincine ortak oldu.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Vali Üçlü çektirdi

Kırmızı siyahlı oyuncuların Cumhuriyet alanına gelmesi ile birlikte coşku artarken, Atatürk Anıtı önünde Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Birlikte Yozgatspor kafilesi toplandı. Yozgatspor taraftarlarının karşısına geçen Yozgatspor kafilesi şampiyon Yozgatspor diye tezahüratta bulundular. Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın kendilerine eşlik ettiğini gören Yozgatspor taraftarı, ‘Büyük Vali bize üçlü çektir’ diye tezahüratta bulundu Vali Kadir Çakır ise taraftarların bu isteğine önce ‘1,2,3’ diye karşılık verdi. Daha sonra golcü oyuncu Hüseyin Çelik yanına geldi ve Çelik ile birlikte elini havaya kaldıran Vali Çakır, taraftarlara üçlü çektirerek alkışladı.

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