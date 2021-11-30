Vali Polat’ta izledi

Yozgatspor Bozok Stadı dış sahasında Ankara TKİspor ile oynadığı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldığı müsabakayı tribünden izleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgatspor’a başarı dileğinde bulundu.
30 Kasım 2021 Salı 00:49
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Bölge Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Ankara DSİspor ile oynadığı müsabakayı Yozgat Valisi Ziya Polat’ta izledi.
Yozgatspor Bozok Stadı dış sahasında Ankara TKİspor ile oynadığı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldığı müsabakayı tribünden izleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgatspor’a başarı dileğinde bulundu.