Vali Polat’a şampiyondan ziyaret

Daha önce birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan Yozgatlı Paralimpik yüzücü Rahmi Ersoy Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Paralimpik Yüzme şampiyonasında, 100 metre, 200 metre serbest stilde ve 100 metre kelebek stilde şampiyon olurken, 100 metre kurbağalama, 100 metre sırt üstü, 100 metre serbest, 50 metre serbestte üçüncü 400 metre serbestte ise dördüncü olmuştu. Yozgat’ı Paralimpik yüzme alanında en iyi şekilde temsil eden başarılı yüzücü Rahmi Ersoy, Gaziantep’te kazandığı 6 madalyasını da yanına alarak Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Vali Polat, başarılı oyuncuyu göstermiş olduğu performans ve almış olduğu madalyalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Daha önce de Paralimpik yüzme de başarılarının olduğunu belirten Yozgatlı Paralimpik Yüzücü Rahmi Ersoy, katıldığı bütün turnuvalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiğini ifade etti.