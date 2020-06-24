Vali Polat Vadiyi gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, İl Özel İdaresi destekleri ile yapılan Spor Vadisi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nafiz Yılmaz ile birlikte Spor Vadisi’ni inceleyen Vali Polat, Vadi’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Spor Vadisi’nde gençler ile de sohbet etti.

SPOR VADİSİ KOMPLEKSİ

YATIRIM PROJESİ

Birinci etabı tamamlanan ve daha sonraki etaplarının yapımı durdurulan Spor Vadisi 1’inci etabında şunlar yapıldı;, 2 adet mini futbol sahası, 3 adet basketbol ve voleybol sahası, 400 metrelik atletizm pisti, 3 adet pota sahası, 2 adet tenis kortu, uzun atlama sahası, masa tenisi sahası, tırmanış duvarı, kay kay pisti, uçurtma tepeleri, açık amfi tiyatro, fitness alanı, çocuk oyun alanları, gazebolar, yürüyüş yolları, çevre duvarları, otopark, diğer yapılar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Spor Vadisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Kapalı Yüzme Havuzu ile Gençlik Merkezi, Sporcu Fabrikası binaları da yer alıyor.