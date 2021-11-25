VALi POLAT'TAN MORAL

Pazar günü Bozok Stadında lider Ankara TKİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Polat Özkan gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekibin antrenmanını Yozgat Valisi Ziya Polat’ta izledi. Vali Polat Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve kulüp yöneticileri ile birlikte izlediği antrenman sonrasında futbolcular ile buluştu. Futbolcular ve teknik ekip ile bir süre sohbet eden Vali Polat futbolculara kendi elleri ile tatlı ikramında bulundu. Ligde başarı dileğinde bulunan Vali Polat, Ankara DSİspor ile oynanacak olan müsabakadan da galibiyet beklediğini söyledi. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise, ‘’Takımın ligdeki başarılı gidişatından dolayı memnuniyetini ve her zaman destek olduklarını, olacaklarını ifade eden Sayın Valimize bu ziyaretlerinden, samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.