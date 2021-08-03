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VALi NET KONUŞTU

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor için Yozgat Valisi Ziya Polat net konuştu.

03 Ağustos 2021 Salı 00:52
VALi NET KONUŞTU

Misli.com Üçüncü Ligi’ni son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige düşen Yozgatspor ile ilgili basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgatspor’un önce silkinip kendisine gelmesi gerektiğini ondan sonra gerekli destekleri vereceklerini söyledi. Zaman zaman Yozgatspor taraftarlarının sloganlar atarak ‘Vali uyuma takıma sahip çık’ dediğini vurgulayan Vali Polat, ‘’Biz Yozgatspor’a desteğimizi ufak tefek veriyoruz. Her ne kadar vermiyor deseler de, imkanlar ölçüsünde yardım ediyoruz. Yozgatspor bu şehrin bir değeri ama önce kendine bir gelmesi gerekiyor. Tekrar bir ayağa kalkması gerekiyor. Biz para, maddi anlamda çok büyük destek veremiyoruz ama ufak tefek yola giderken, yoldan gelirken destek olmaya çalışıyoruz. Ancak önce bir silkinip kendine gelmesi lazım ondan sonra gerekli desteği veririz’’ dedi. 

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VALi NET KONUŞTU
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