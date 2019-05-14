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Vali kupa kaldırdı

Şampiyonluk kupasını Çakır kaldırdı...

Vali kupa kaldırdı

Şampiyonluk kupasını Çakır kaldırdı...

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Vali kupa kaldırdı

YOZGATSPOR’u şampiyonluk kupasını Yozgat Valisi Kadir Çakır kaldırdı. Bolu’da oynanan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off ikinci tur müsakasında Akşehirspor’u penaltı atışları sonrasında yenen Yozgatspor için önceki gün Cumhuriyet Alanında karşılama ve şampiyonluk kutlama programı düzenlendi. Şampiyonluk kutlamalarına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgatspor’un kutlama alanına getirdiği sembolik kupayı eline alarak havaya kaldırdı ve Yozgatspor’u şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

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Şampiyonluk Kupasını Çakır Kaldırdı
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