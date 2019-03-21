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Vali karar verecek

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda şampiyonluğu yakından ilgilendiren İl Özel İdarespor ile Sorgun Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakanın oynanacağı sahaya Yozgat Valisi Kadir Çakır karar verecek.

Vali karar verecek

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda şampiyonluğu yakından ilgilendiren İl Özel İdarespor ile Sorgun Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakanın oynanacağı sahaya Yozgat Valisi Kadir Çakır karar verecek.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Vali karar verecek

Play-Off grubunda zirveyi paylaşan iki takım bu hafta sonu Yozgat’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu müsabakanın oynanacağı gün ve yer İl Spor Güvenlik Kuruluna taşındı. İki kulüp yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda ev sahibi takım Bozok Stadı dış sahasında oynamak isterken, konuk takım ise güvenlik gerekçesi ile Bozok Stadı iç sahasında oynanmasını talep etti. İki tarafın dinlenmesinin ardından saha kararlaştırılmadan toplantı tamamlandı. Daha sonra iki takım yöneticileri Yozgat Valisi Kadir Çakır ile kısa bir görüşme yaptı. Şimdi iki kulüp Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın vereceği kararı bekliyor. 

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