Vali ile tanıştı

Yozgat Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği törenine katılan Vali Kemal Yurtnaç, törende minik sporcularla özellikle ilgilendi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Kaleci Antrenörü Şaban Şahiner tarafından açılan kaleci kursuna katılan ve Barcelona formasını giyerek performansıyla dikkat çeken Fazıl Abbas Saidi’de törene katılan sporcular arasında yerini aldı.

Vali Kemal Yurtnaç, minik sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Vali Kemal Yurtnaç, minik kaleci Fazıl Abbas Saidi’nin ardından diğer yabancı uyruklu göçmen ailelerin çocuklarıyla da tanışarak, günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

Vali Yurtnaç, göçmen sporculara seslenerek, “Sporu bırakmayın. Burada da sporu sürdürebilirsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizler kardeşiz ve bizler daima sizlerin yanındayız” diye konuştu.

