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Vali, çocuklarla top oynadı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezi bahçesine yapılan halı sahada çocukları görünce, birlikte top oynayıp, şut çekti.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:47
Vali, çocuklarla top oynadı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezi ziyareti esnasında müdürlük bahçesine yapılan halı sahada maç yapan çocuklarla bir süre top oynadıktan sonra çocuklara kitap hediye etti. Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek ‘halı saha’ görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocukların talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yapılmıştı. Mahalle çocukları, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanındaki boş alana yapılan halı sahada günlük olarak top oynuyor. Çocukların top oynadığını gören Vali Ziya Polat, sahaya girip, çocuklarla sohbet etti. Ardından, top oynayıp, şut çeken Vali Polat çocuklara kitap hediye etti. 

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