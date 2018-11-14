Vali Çakır’ın sporcu konukları

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, hemşerilerine teşekkür ederek, spor kulübüne başarılar diledi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, basketbol oyuncularıyla birlikte ziyaret ettikleri Vali Kadir Çakır’a forma hediye etti. Altunkuyu, Vali Çakır’ı Cumartesi günü saat 11.30’da Rıza Kayaalp Spor Salonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı ile oynayacakları müsabakaya davet etti.