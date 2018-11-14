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Vali Çakır’ın sporcu konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, sporcuları makamında kabul etti. Vali Çakır’ın ilk konuğu hemşerileri oldu. Kırşehir Neşet Ertaş Masterler Spor Kulübü sporcuları, Vali Kadir Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çakır’ın sporcu konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, sporcuları makamında kabul etti. Vali Çakır’ın ilk konuğu hemşerileri oldu. Kırşehir Neşet Ertaş Masterler Spor Kulübü sporcuları, Vali Kadir Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:31
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Vali Çakır’ın sporcu konukları

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakır, hemşerilerine teşekkür ederek, spor kulübüne başarılar diledi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, basketbol oyuncularıyla birlikte ziyaret ettikleri Vali Kadir Çakır’a forma hediye etti. Altunkuyu, Vali Çakır’ı Cumartesi günü saat 11.30’da Rıza Kayaalp Spor Salonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı ile oynayacakları müsabakaya davet etti.

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Vali Çakır’ın Sporcu Konukları
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