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Vali Çakır, Şampiyonları kutladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grupta ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Play Off'a çıkma başarısını gösteren Yozgatspor ile Hentbol Erkekler birinci Ligi’nde şampiyon olup, Süper Lige çıkan Yozgat Bozokspor’u tebrik etti.

Vali Çakır, Şampiyonları kutladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grupta ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Play Off'a çıkma başarısını gösteren Yozgatspor ile Hentbol Erkekler birinci Ligi’nde şampiyon olup, Süper Lige çıkan Yozgat Bozokspor’u tebrik etti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Vali Çakır, Şampiyonları kutladı

Vali Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’İlimiz takımlarından Yozgat Bozokspor Hentbol ve Yozgatspor takımımızı, oyuncularını, teknik ekip ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.

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