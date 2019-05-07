Vali Bey Alanda izledi

Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılan dev ekrandan Maç öncesinden itibaren, sonuna kadar her an naklen yayınlandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, maç başladıktan kısa süre sonra alana gelerek, maçı taraftarların arasından heyecanla izledi. Maçın normal süresi golsüz tamamlanınca Vali Çakır, alandan ayrıldı. Taraftarlar maçın uzatma dakikalarından sonra penaltı vuruşlarını da takip etti. Hüseyin Çelik’in son vuruşu yapamaması ile yıkılan taraftar umutlarını bir sonraki karşılaşmaya taşıdı.