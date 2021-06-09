Vadide Voleybol antrenmanı

Tam kapanma dönemi ile birlikte spor salonları da kapatılınca online olarak devam eden Voleybol antrenmanları 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte spor salonlarının açılmasının ardından Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çok Amaçlı Spor Salon’unda çalışmalara yeniden yüz yüze olarak start veren genç voleybolcular, hafta sonu da Antrenör İhsan Arslan gözetiminde Spor Vadisinde buluşarak açık havada antrenman yaptılar. Genç voleybolcular, 1 Haziran tarihi itibariyle Spor Salon’unda başladıkları antrenmanlara Spor Vadisi’nde devam ettiklerini söylediler. Sürekli kapalı ortamda yaptıkları antrenmanı açık havaya taşıyıp güzel güneşli havada hem antrenman yaptıklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini dile getiren genç voleybolcular kendilerine bu fırsatı tanıyan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan’a da teşekkür ettiler.