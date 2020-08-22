Vadide tekvando antrenmanı

Covit-19 tedbirleri gözetilerek yapılan antrenmanda sporcular açık hafta spor yapmanın tadını çıkarıyor. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği tekvando sporunda öğrenciler savunma sporunu öğreniyorlar.
22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan tekvando kursu Spor Vadisinde yapılan antrenmanlar ile devam ediyor.
Covit-19 tedbirleri gözetilerek yapılan antrenmanda sporcular açık hafta spor yapmanın tadını çıkarıyor. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği tekvando sporunda öğrenciler savunma sporunu öğreniyorlar.