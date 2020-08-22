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Vadide tekvando antrenmanı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan tekvando kursu Spor Vadisinde yapılan antrenmanlar ile devam ediyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47
Vadide tekvando antrenmanı

Covit-19 tedbirleri gözetilerek yapılan antrenmanda sporcular açık hafta spor yapmanın tadını çıkarıyor. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği tekvando sporunda öğrenciler savunma sporunu öğreniyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Vadide Tekvando Antrenmanı
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