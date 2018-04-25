VADi ÇÜRÜYOR

Hizmete girdiği günden beri kullanılmayan, standartları uygun olmadığı için amatör müsabakaların dahi oynanamadığı spor alanları, kullanan olmayınca çürümeye başladı. Spor Vadisi içerisinde bulunan voleybol sahasındaki filelerin çürüyüp koptuğu, basketbol ve tenis sahalarının ise zemininin bozulmaya başladığı gözlemlendi. Vadinin hizmete girdiği günden beri içerisinde yer alan halı sahaları da bugüne kadar kullanan olmadı. Tesisleri işletmek isteyen müteşebbisler de olmayınca, spor alanları yaz-kış atıl kalmaya başladı. Yozgatlı vatandaşların sadece yürüyüş alanları ve spor aletlerini kullandığı görülürken, vadi içerisindeki sosyal tesis ve kafeteryaların da faal olmaması vatandaşların vadiye olan ilgisini azalttı.

