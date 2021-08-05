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Yozgat
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Vadi Belediye’ye geçiyor

Yozgat Valiliği tarafından dönemin Valisi Abdul Kadir Yazıcı’nın önderliğinde 2013 yılında yapımına başlanan Yozgat Spor Vadisi projesinin birinci etabı tamamlanırken, Vali Abdul Kadir Yazıcı’nın merkez valisi olması ile birlikte Vadideki çalışmalar da durmuştu.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:20
Vadi Belediye’ye geçiyor

Uzun süredir kaderine terkedilen Spor Vadisi bu hafta içerisinde Yozgat Belediyesine devrinin gerçekleştirileceği ve Spor Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’ndan sağlanacak olan kaynaklar ile kalan kısımlarının büyük bir bölümünün tamamlanması hedefleniyor. Yozgat’ın sınırlı sayıdaki sosyal ve sportif alan ihtiyacını tamamen karşılamak, çok fonksiyonlu spor alanları ve sosyal donatılarıyla bölgenin en cazip merkezi olması için 2013 yılında yapımına başlanılan Spor Vadisi Projesi bin 900 dönüm alan üzerine 3 etaptan oluşacak şekilde projelendirilmişti. Projenin birinci etabının büyük bir kısmı tamamlanırken, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının maliyetinin yüksel olması gerekçesi ile durdurulmuştu. 2’inci etap çalışmalarında 16 otağ çadır, ok tesisi, at biniciliği, dağ kızağı, macera parkı ve lunapark, bungalov evleri ve sosyal tesisleri, restoran, bozok ekspres ve tünel, kayık ünitesi ve iskeleleri, bisiklet evi ve yolları, kuş gözlem ve seyir kuleleri, gölet düzenlemesi ve piknik alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, köprüler, kır kahvesi gibi yerler yapılması planlanmıştı. Sadece Kirazlı 2 göledinde su kayağı için çalışma yapıldıktan sonra çalışmalar durdu. Yeniden Spor Vadisi’nin kalan kısımlarının tamamlanması gündeme gelirken, bu hafta içerisinde Vadi’nin tamamen Yozgat Belediyesine tahsisinin gerçekleştirileceği ve kalan etaplarının da ilgili bakanlıklar aracılığı ile yapılacağı kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Spor Vadisini Belediye’ye devredeceklerini söyledi. Spor Vadisinde bir yatırım olduğunu, ilave yatırımların da gerektiğine dikkat çeken Vali Polat, ‘’Geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanımız, Vekillerimiz ile yaptığımız ziyaretler sonucunda inşallah Spor Bakanlığından, aldığımız sözler ile Spor Vadisine başlarız. Gelen para ile de Belediye ile ortak çalışma yaparız. Bakanlıklardan aldığımız sözler var o gelecek olan paralar ile oranın yüzde 70’ini bitiririz. Mevcudu önce bitirmemiz lazım. Devletin yarım kaldı, devam etmiyor imajını bir kere bitireceğiz. Etrafındaki yürüyüş parkurlarının ve binaların bitmesi lazım. Gelen para ile de biter. İlave olarak ta spor bakanımız ile kamp merkezi için çok bastırıyoruz. Geçen sene projemiz vardı, kar kızağı yapmak istiyoruz. Spor Bakanlığımızdan bura ile alakalı ilave bir para sözü aldık. Çevre Bakanlığımızdan da sözünü aldık. Devredersek Belediyemiz, devretmeksek biz devam edeceğiz ama imzalar tamamlandı, sadece benim imzam kaldı, ben de protokolü inceledikten sonra imzalayıp devrini gerçekleştireceğiz. Burasını biz devrederken destek olmaya da devam edeceğiz’’ dedi. (İhsan Çelikkaya)

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Vadi Belediye’ye Geçiyor
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