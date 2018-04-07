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Uzunlu’ya Spor Evi

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen beldesi Uzunlu, Spor Evi tesislerine kavuşturuldu.

Uzunlu’ya Spor Evi

BOĞAZLIYAN ilçesinin gelişen beldesi Uzunlu, Spor Evi tesislerine kavuşturuldu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Uzunlu’ya Spor Evi

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, hazırlattığı proje ile ilçelerde bile bulunmayan modern bir tesisi hazır hale getirtti. Spor Evi’nde her yaşta belde sakinlerinin sportif aktivitelerde bulunabilmesi için spor malzemeleri monte edildi. Başkan Turan Koç, mahalle sakinleriyle birlikte hizmete hazır hale getirilen tesisleri gezip, aletlerin kullanımı kontrol edildi.

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