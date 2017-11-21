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-UZATMALI ŞAMPİYONLUK

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakaları kapsamında Sorgun Agahefendi Ortaokulu, Merkez Ortaokulu’nun 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

-UZATMALI ŞAMPİYONLUK

GENÇLİK Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakaları kapsamında Sorgun Agahefendi Ortaokulu, Merkez Ortaokulu’nun 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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-UZATMALI ŞAMPİYONLUK

Yozgat Bozok Stadı dış sahada gerçekleşen müsabakada, Sorgun Agahefendi Ortaokulu, maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile rakibini elemeyi başardı. Merkez Ortaokulu maça hızlı başlayan taraf oldu ve attığı gol ile rakibine 1-0’lık üstünlük kurdu. Agahefendi Ortaokulu ise rakip kalede gol arayışlarını sürdürdü. Bu şekilde maçın bitimine 15 dakika kala Agahefendi Ortaokulu attığı gol ile skoru dengeledi ve maç 1-1 oldu. İki takım da normal süreyi karşılıklı ataklarla geçirirken, maçın hakemi 4 dakika uzatma verdi. Uzatma dakikalarının içinde rakip kaleye atak geliştiren Agahefendi Ortaokulu, atağı gol ile sonuçlandırınca 2-1 öne geçerek, rakibini mağlup etti ve Yıldız Erkekler İl Şampiyonu oldu. Kupa ve madalyalarını alan Agahefendi Ortaokulu öğrencileri, hocalarıyla birlikte şampiyonluğun tadını çıkardı.

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