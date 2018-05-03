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Uyku kongresine katıldık

BOZOK Üniversitesi Uyku Derneği(UYKUDER) tarafından düzenlenen Uyku Bozuklukları Kongresi’ne katıldı. Bozoklu akademisyenler kongrede yaptıkları bildirilerle bu alandaki bilim insanlarının dikkatini çekti.

Uyku kongresine katıldık

BOZOK Üniversitesi Uyku Derneği(UYKUDER) tarafından düzenlenen Uyku Bozuklukları Kongresi’ne katıldı. Bozoklu akademisyenler kongrede yaptıkları bildirilerle bu alandaki bilim insanlarının dikkatini çekti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Uyku kongresine katıldık

UYKUDER ‘in her yıl gelenekselleşen Uyku Bozuklukları Kongresi’nin yedincisi 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.  Alanında uzman 200’ün üzerinde akademisyen tarafından 50’yi aşkın sözlü ve poster bildirilerin sunulduğu kongrenin başkanlığını Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çiftçi yaptı. Kongrede “Uykuya Multidisipliner Yaklaşım” konsepti ele alınırken, kongreye çok sayıda uyku tıbbı duayenleri katıldı. Uyku Tıbbı ile ilgili dünyadaki son gelişmelerin konusundaki en yetkin hocalardan dinleme olanağına sahip olunduğu kongrede Uyku Bozuklukları Kursu’nun dokuzuncusu ve Uyku Teknisyenliği Kursu’nun sekizincisi gerçekleşti. Kongre kapsamında gerçekleştirilen Uyku Bozukluğu kursu ile uyku tıbbına yeni adım atan hekimler bir aylık pratik eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanırken ; teknisyen kursu ile de bu alanda çalışan teknisyenler bilgilerini güncelleme imkanı buldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen Uyku Bozuklukları Kongresi’ne Bozok Üniversitesi öğretim elemanları  bildirileri ile damga vurdu. Sözlü sunum alanında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri ile poster sunumu alanında ikincilik ödülünü Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özgül Karaaslan ve Dr. Öğretim Üyesi Yunus Hacımusalar; Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe; Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim  Üyesi Yunus Kantekin ile Dr. Öğretim  Üyesi Hakan Dağıstan aldı. Sözlü ve poster sunumlarıyla ödül alan öğretim elemanlarına ödüllerini Uyku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Köktürk,  Uyku Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ ve 7. Uyku Bozuklukları Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Çiftçi taktim etti.
 

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