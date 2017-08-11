Uygulama esasları belirlendi

"2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar" adı altında basılan uygulama esaslarının, tüm amatör kulüplere dağıtımı yapılacak.

Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri 07 Ağustos - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında, ikinci transfer dönemi işlemleri ise 2 Ocak - 18 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ise TFF Bölge Müdürlüklerinde başlatılarak 8 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacak.