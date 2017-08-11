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Uygulama esasları belirlendi

2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları kitapçığı yayınlandı. 2017-2018 sezonunda amatör futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlemi bedelleri, amatör liglerde yaş, statü, liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı uygulama esasları, 4 Ağustos 2017 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek 7 Ağustos 2017 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlandı.

Uygulama esasları belirlendi

2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları kitapçığı yayınlandı. 2017-2018 sezonunda amatör futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları, amatör lisans işlemi bedelleri, amatör liglerde yaş, statü, liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı uygulama esasları, 4 Ağustos 2017 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek 7 Ağustos 2017 tarihinde TFF internet sitesinde yayınlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:05
45 Okunma
Uygulama esasları belirlendi

"2017-2018 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"  adı altında basılan uygulama esaslarının, tüm amatör kulüplere dağıtımı yapılacak.
Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri 07 Ağustos - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında, ikinci transfer dönemi işlemleri ise 2 Ocak - 18 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri ise TFF Bölge Müdürlüklerinde başlatılarak 8 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacak.

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