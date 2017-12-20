-Umutspor’un kendinden emin

Bu yılın son müsabakasında Çarşamba BESK takımına yenilen Umutspor, bu haftayı maç yapmadan Bay geçirecek. Yeni yılın ilk haftasında ise Kuzey Yıldızı takımını ile oynayacak olan Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek yeni yıla mutlu başlamak istiyor. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, 2017 yılının son müsabakasında takımının Çarşamba BESK takımına 62-44 yenilmesine karşılık ortaya koyduğu oyundan mutlu olduğunu söyledi. Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Altınkuyu, Müsabakalarda asıl sevindirici olayın maçı kim kazanırsa kazansın asıl kazananın her zaman dostluk olduğunun altını çizdi. Hem konuk ettikleri takımlara hem de konuk oldukları illerde gayet iyi karşılandıklarının altını çizen Altınkuyu, ‘’Yeni yıldan biz umutluyuz. Yeni yılın ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Kuzey Yıldızı takımını yenerek yeni yıla mutlu başlamanın hesaplarını yapıyoruz. Takımımız bu haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Bu dinlenme takımımıza da ilaç gibi geldi. Yoğun lig maratonunda bir nebze olsun uzaklaşmaları takımımı olumlu yönde etkileyecektir’’ diye konuştu.