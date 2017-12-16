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-Umutspor Çarşamba’yı bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Samsun temsilcisi Çarşamba BESK takımı ile oynayacağı maçın saatini beklemeye koyuldu.

-Umutspor Çarşamba’yı bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Samsun temsilcisi Çarşamba BESK takımı ile oynayacağı maçın saatini beklemeye koyuldu.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Umutspor Çarşamba’yı bekliyor

Bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 11.00’da başlayacak müsabakada Çarşamba BESK takımını ağırlayacak olan Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakibini yenerek yeni yıla mutlu girmek istiyor. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Çarşamba BESK takımı ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerini yenerek yeni yıla mutlu girmek istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Bu gün Sorgun’da Çarşamba BESK takımı ile oynayacağımız müsabakayı kim kazanırsa kazansın asıl kazananın dostluk olmasını istiyorum. Çıktığımız bütün deplasmanlarda bizi en iyi şekilde ağırlayan rakiplerimizi bizler de Yozgat misafirperverliğini göstermeye gayret gösteriyoruz. Şimdiden bizleri tribünlerden destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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