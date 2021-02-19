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UMUTLAR TÜKENiYOR

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor önceki gün oynadıkları müsabakalarda da galibiyet alamazken, Yozgatspor kümede kalma umutlarını, Sorgun Belediyespor ise Play-Off umutlarını tüketiyor.

19 Şubat 2021 Cuma 00:19
UMUTLAR TÜKENiYOR

Misli.Com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ceyhan deplasmanında umduğunu bulamadı. Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısında hiç galibiyet alamazken, beraberliği dahi unutmuş duruma geldi. Ligin dibine demir atan Yozgatspor kümede kalma umutlarını gün geçtikçe eritmeye devam ediyor. Pazar günü Kahtaspor ile Sorgun ilçe stadında karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı galibiyet ile kümede kalma umutlarını yeniden yeşertebilecek, ancak farklı bir sonuçta ise hem kendini hem de Yozgatspor’a gönül verenlerin hayallerini tüketmeye devam edecek. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Ligde ilk 8 takım arasına girerek Paly-Off oynama hayali kuran sarı siyahlı ekip ligde çıktığı son üç müsabakayı kaybederek Play-Off umutlarını tüketmeye başladı. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve bir türlü istediği galibiyetler serisini yakalayamayan Sorgun Belediyespor, Pazar günü deplasmanda ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Arhavi Voleybolspor ile karşı karşıya gelecek. Zayıf rakibini yenerek kötü gidişata dur demek isteyen sarı siyahlı ekip Play-Off umutlarını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Antalya Gazispor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısının ilk dört haftalık bölümünde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakiplerine mağlup olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda Antalya Gazispor’u mağlup ederek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında başarılı oyuncular Hilal Doğan, Atiye ve Buse’nin sakatlıkları ise teknik ekibin canını sıkıyor.  

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UMUTLAR TÜKENiYOR
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