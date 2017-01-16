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Umutlar tükendi: 1-0

16 Ocak 2017 Pazartesi 07:26
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında deplasmanda Nevşehir Gençlikspor ile karşı karşıya geldi.

Umutlar tükendi: 1-0
Güçlü rakibi karşısında vasatın altında bir oyun sergileyen Yozgatspor müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrılarak umutlarını da tüketti. 
Müsabakanın ilk yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Nevşehir Gençlikspor oldu. Yozgatspor kalesine sağlı sollu ataklar ile yüklenerek gol arayan ev sahibi ekip Yozgatspor kalecisi Mustafa’ya takıldı. Mustafa Nevşehir Gençlikspor ataklarında kalesinde devleşirken Yozgatspor defans oyuncuları da zaman zaman yaptıkları kritik müdahaleler ile Nevşehir Gençlikspor ileri uç elemanlarına gol şansı tanımadılar. 
Yozgatspor rakip kaleye zaman zaman kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalışsa da Nevşehir Gençlikspor defans oyuncularının zamanında müdahaleleri ile kırmızı siyahlı ekibin bu atakları başlamadan sonuçsuz kaldı. 
Müsabakanın ikinci yarısında biraz toparlanan kırmızı siyahlı ekip rakip kalede gol aradığı sırasında ev sahibi ekibin yabancı oyuncusu Quesi Jonathan Weston’un attığı golle yıkıldı. 
Müsabakanın 50’nci dakikasında rakibi karşısında 1-0 geriye düşen kırmızı siyahlı ekip bu dakikadan sonra rakip kalede gol arasa da son vuruşlarda yaşadığı sorunlar nedeniyle 90 dakika sonrasında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 

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