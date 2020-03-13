UMUT SPOR 5 YAŞINDA

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, 2008 yılından beri gönüllülük esasına göre faaliyetini, Süleyman Özdemir Başkanlığında Sorgun Engelliler Umut Derneği olarak sürdüren Derneklerine 2012 yılında kendisinin de gönüllü olarak katıldığını söyledi. 2015 yılında da 2’inci dernekleri olan Engelli Spor Kulübü derneğimizi kurduklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Facebook hatırlattı. Kuruluşumuzun 5’inci senesi. 5 sene zarfında, 3 Valimiz, 3 Belediye Başkanımız, 3 Kaymakamımızla sporumuzu sürdürdük. Yozgat’ımda, koşar sporlar gibi engelli sporunun da olduğunu ve engelli sporunun da öne çıkması, önemsenmesi için Spor Kulübüm olarak elimizden geleni yaptık, nasipse yapmaya da devam edeceğiz. Başarıda paraya bağlı. Hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacımız var. Değerliyiz ve özeliz. Sponsor desteği, bulamadığımız için ağır ilerliyoruz. Beş senede ağır ilerlememize, rağmen kendimizce çok yol kat ettik diye düşünüyorum. Bu 5 yıllık bir zaman diliminde bizleri yalnız bırakmayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim’’ dedi.