Üçüncü Lige son bilet

2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Play-Off 3. kademe müsabakaları programı açıklandı. 3. kademede oynanacak iki müsabakanın galipleri TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de daha önce oynanan 1 ve 2. kademe Play-Off müsabakaları sonunda 7 takım, TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanmıştı. Cumartesi günü Gaziantep Stadında Ağrıspor ile Akşehirspor, Eskişehir Yeni Stadında ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Alemdağspor TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmak için karşı karşıya gelecek.
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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