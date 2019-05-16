Üçüncü Lige son bilet

2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Play-Off 3. kademe müsabakaları programı açıklandı. 3. kademede oynanacak iki müsabakanın galipleri TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de daha önce oynanan 1 ve 2. kademe Play-Off müsabakaları sonunda 7 takım, TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanmıştı. Cumartesi günü Gaziantep Stadında Ağrıspor ile Akşehirspor, Eskişehir Yeni Stadında ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Alemdağspor TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmak için karşı karşıya gelecek.