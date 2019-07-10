Üçüncü Lig'de Üçüncü Gruptayız

Temsilcimiz Yozgatspor bu sezon TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek. Grubumuzdaki takımlar şöyle:

TFF 3. LİG 3. GRUP

☑️Yozgatspor 1959 FK

☑️Somaspor

☑️Nazilli Belediyespor

☑️Muğlaspor

☑️Nevşehir Belediyespor

☑️Osmaniyespor FK

☑️Diyarbekirspor A. Ş.

☑️Batman Petrolspor

☑️Malatya Yeşilyurt Belediyespor

☑️Pazarspor

☑️Kelkit Belediye Hürriyetspor

☑️Altındağ Belediyespor

☑️Gölcükspor

☑️Darıca Gençlerbirliği A. Ş.

☑️Halide Edip Adıvarspor

☑️Bayrampaşa

☑️Karacabey Belediyespor A. Ş.

☑️Modafenspor