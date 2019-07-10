Üçüncü Lig'de Üçüncü Gruptayız

Temsilcimiz Yozgatspor bu sezon TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek. Grubumuzdaki takımlar şöyle:
TFF 3. LİG 3. GRUP
☑️Yozgatspor 1959 FK
☑️Somaspor
☑️Nazilli Belediyespor
☑️Muğlaspor
☑️Nevşehir Belediyespor
☑️Osmaniyespor FK
☑️Diyarbekirspor A. Ş.
☑️Batman Petrolspor
☑️Malatya Yeşilyurt Belediyespor
☑️Pazarspor
☑️Kelkit Belediye Hürriyetspor
☑️Altındağ Belediyespor
☑️Gölcükspor
☑️Darıca Gençlerbirliği A. Ş.
☑️Halide Edip Adıvarspor
☑️Bayrampaşa
☑️Karacabey Belediyespor A. Ş.
☑️Modafenspor
Temsilcimiz Yozgatspor bu sezon TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek. Grubumuzdaki takımlar şöyle:
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