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Üçüncü Lig'de Üçüncü Gruptayız

TEMSİLCİMİZ Yozgatspor TFF 3. Ligi 3. Grupta mücadele edecek.

Üçüncü Lig'de Üçüncü Gruptayız

TEMSİLCİMİZ Yozgatspor TFF 3. Ligi 3. Grupta mücadele edecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
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Üçüncü Lig'de Üçüncü Gruptayız

Temsilcimiz Yozgatspor  bu sezon TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek. Grubumuzdaki takımlar şöyle:
TFF 3. LİG 3. GRUP
☑️Yozgatspor 1959 FK
☑️Somaspor 
☑️Nazilli Belediyespor
☑️Muğlaspor
☑️Nevşehir Belediyespor
☑️Osmaniyespor FK
☑️Diyarbekirspor A. Ş.
☑️Batman Petrolspor 
☑️Malatya Yeşilyurt Belediyespor
☑️Pazarspor 
☑️Kelkit Belediye Hürriyetspor 
☑️Altındağ Belediyespor
☑️Gölcükspor
☑️Darıca Gençlerbirliği A. Ş.
☑️Halide Edip Adıvarspor 
☑️Bayrampaşa 
☑️Karacabey Belediyespor A. Ş.
☑️Modafenspor

Son Güncelleme: 10.07.2019 15:55
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