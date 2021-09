Üçüncü Dündar dönemi

Daha önce Spor Toto Üçüncü Ligi'nde mücadele ettiği dönemde ve daha sonra da Bölgesel Amatör Ligde mücadele ettiği dönemde Yozgatspor'da teknik direktör olarak görev yapan tecrübeli teknik adam Feridun Dündar üçüncü kez Yozgatspor'un başına geçti.

İki sezon Üçüncü Lig’de mücadele ettikten sonra ligi son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligi düşen Yozgatspor, olağanüstü kongre kararı almıştı. Önceki gün kulüp binasında gerçekleştirilen kongre sonrasında Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve yönetimi tekrar seçilince teknik direktör konusunu çözümlemeye koyuldular. Seçimden önce görüşülen ve prensip anlaşmasına Feridun Dündar ile her konuda anlaşan Yozgatspor yönetimi dün tecrübeli teknik adama resmi sözleşmeye imza attırdı. Üçüncü kez Yozgatspor ile anlaşan Yozgatlı teknik direktörü Dündar, kendisinin de bir Yozgatlı olduğunu, Yozgatspor taraftarı ve Yozgatspor’a gönül veren birisi olduğunu hatırlattı. Yozgatspor’un başarısı için hiçbir beklenti içerisine girmeden kendisine teklif geldiğinde hemen kabul ettiğini dile getiren Dündar, Yozgatspor’a tekrar döndüğü için mutlu olduğunu bundan sonraki süreçte de Yozgatspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini söyledi. Yozgatspor’un bu seneki hedefinin Yozgat’a yakışır üst sıralara oynayacak bir takım kurmak olduğunu dile getiren Dündar, ‘’Şehrimizi, taraftarımızı mahcup etmeyecek bir takım kurmak istiyoruz. Görüştüğümüz, anlaştığımız oyuncular var bunları Yozgat’a davet ettik. Bütçemiz doğrultusunda oyuncular ile anlaşmalar sağlayacağız. Bugünden itibaren de antrenmanlara başlayacağız. Takım kadromuz 22 kişiden oluşacak kadromuzu kurduktan sonra eksikliklere bakıp takviyelerde yapabiliriz. Kamp çalışmamız Yozgat’ta olacak. Kondisyon çalışmalarının ardından da hazırlık müsabakaları oynamayı planlıyoruz’’ dedi.

KULÜP TARAFTARINDIR, YOZGAT HALKININDIR

Yozgatspor taraftarlarının desteğine ihtiyaçlarının olduğuna vurgu yapan Yozgatspqor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Feridun Dündar, ‘’Taraftarlarımıza kulübümüzün kapısı her zaman açıktır. Kulüp taraftarındır, Yozgat halkınındır. Yozgatspor çatısı altında küslük, dargınlık olmaz herkesi takımımızın yanında görmek istiyoruz. Olmazsa olmazımın taraftar. Bizler gelip geliciyiz ancak taraftarlarımız burada her zaman kalıcıdır. Gelsinler kulüplerine sahip çıksınlar, bir Yozgatlı olarak bu çağrıyı yapıyorum. Ben bir Yozgatspor taraftarı olarak taşın altına elimi koydum, taraftarlarımızdan da bunu bekliyorum. Birlik olursak büyürüz, bir kalırsak kırılırız’’ diye konuştu.