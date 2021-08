Uçar’da adaylığını açıkladı

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat merkezde yaşadığını ve Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 20 yılı aşkındır Memur olarak görev yaptığını söyledi. Spor ile çocukluk yaşta Yozgat SHÇEKspor ile tanıştığını, kulübünün her yaş kategorisinde futbol oynadığını hatırlatan Uçar, daha sonra PTTspor, Yozgatspor gibi birçok takımda amatör futbol oynadığını ve halen Yozgat SHÇEKspor’un da yöneticilik yaptığını vurguladı. TFF Türkiye Futbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği seçimleri 2 yılda bir, bir önceki sezon resmi müsabakalara katılım sağlayan Kulüplerin katılımı ile yapıldığını hatırlatan Uçar, ‘’28 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği’ne bu Kutsal göreve talip ve adayım. Bizde Kulüp olarak sizler gibi yaşadığımız sıkıntılar, adaletsizlik, güvensizlik hallerinin ortadan kalkması yeni bir vizyon ve enerji katmak için, kulüplerimizin daha fazla hak ettiği hizmet olması için, her platformda eşit bir şekilde temsil edilmeniz için Türkiye Futbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği’ne aday ve seçilmem sonunda bütün kulüplere eşit derecede yakın olacağıma iş ve sosyal hayattaki tecrübeme dayanarak söz veriyorum. Hiç kimsenin adamı veya tarafı olmadan Yozgat’ta sporun gelişmesi için gerekli olan mücadeleyi vermek istiyorum. Bu süreçte ben değil biz diyebilmek için hakkaniyetli dürüst ve herkese aynı yakınlıkta samimi bir çalışma ortamında ulaşılabilir doğru bilgi yalansız riyasız senci benci olmadan kural ve kaideler çerçevesinde amatör spora ve Yozgat’ta amatör futbola kalıcı eserler bırakmak için varım. Her açıdan yenilikçi bir hizmet anlayışıyla çıkmış olduğum bu yolda Allah beni hak yolundan, doğruluktan ve dürüstlükten ayırmadan sizlere hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesile ile siz çok kıymetli Başkanlarım ve Yöneticilerimin desteklerini bekliyor, Aday olan ve olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ayrıca daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Yozgat İl Temsilciliği yapmış Sayın Şeref İbiş, Mehmet Karakoç’a yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şahsım ve tüm spor camiası adına şükranlarımızı iletirim. Siz değerli Başkanlarım ve Yöneticilerimin teveccüh edilmem durumunda kısa, orta ve uzun vadeli projelerim şunlardır. Her ilde bulunan Amatör Spor Evi yapılması için bütün paydaşlar ve ilgili kurumlar ile koordineli çalışacağım. Antrenman sahaların çoğaltılması için ilgili kurumlar ile koordineli çalışacağım. Amatör Futbolun maç yapacağı sahaların yapılması için ilgili kurumlar ile koordineli çalışacağım. Kulüplerimizin Kurumsal kimliğine kavuşması için Avrupa Birliği projelerinden faydalanılması için projeler geliştirilecektir. Kulüplerimizin hizmet binası için başta Belediyemiz ve ilgili kurumlar ile koordineli çalışarak yer sağlanacak. Kulüplerimizin spor malzeme temini için ilgili kurumlar ile koordineli çalışacağım. Okul Spor Kulüpleri ile koordineli bir şekilde çalışıp, İlimizin Sporunun gelişmesi için birlikte çalışacağız’’ dedi.