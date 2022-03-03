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Üç takım turladı

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakalarının birinci kademesi tamamlanırken, üç takım rakiplerini eleyerek bir üst tura yükseldi.

03 Mart 2022 Perşembe 00:06
Üç takım turladı

Normal sezonu kendi gruplarında ilk üç sırada tamamlayan 9 taktım Play-Off müsabakalarına yükselmişti. Çekilen kura sonrasında Kale Gençlikspor bay çekince direk olarak ikinci tura yükselme hakkı elde etti. Rövanşlı oynanan eleme müsabakalarının ilk maçları ise hafta sonun oynanmıştı. Dün ise bu müsabakaların rövanşları oynanarak bir üst tura çıkan takımlar belli oldu. Dün oynanan müsabakalar sonrasında Yozgat Belediyesi Bozokspor Bişekspor’u 7-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan ilk takım oldu. İlk müsabakasını deplasmanda 3-1 kaybeden Yozgat SHÇEKspor ise rövanşta konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 5-2 mağlup ederek ikinci tura yükselen bir diğer takım oldu. Divanlı Gençlerbirliği ise rakibi Aydıncık Gençlikspor her iki müsabakaya çıkmayınca hükmen müsabakaları kazanarak bir üst tura yükselen diğer bir takım oldu. Sarıkaya Belediyespor ile Çamlıkspor arasında oynanması gerekten müsabaka ise oynanamadı. Yozgat’ta oynanan ilk müsabakayı Sarıkaya Belediyespor 2-1 kazanmıştı. Bu müsabakanın rövanşı ise oynanamazken, müsabaka ile ilgili son kararı İl Tertip Komitesi verecek. Tertip Komitesinin kararı Cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor. 

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