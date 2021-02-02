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ÜÇ MAÇ BiR PUAN

YOZGAT’ı liglerde temsil eden Yozgatspor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ile Sorgun Belediyespor bu hafta çıktıkları müsabakalardan mağlubiyet ile ayrılırken, Sorgun Belediyespor rakibine 3-2 yenilmesine karşılık bir puan aldı.

02 Şubat 2021 Salı 00:29
ÜÇ MAÇ BiR PUAN

Misli.com üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Perşembe günü Sorgun İlçe Stadında ligin ikinci yarısının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti. Mutlak galibiyet poralası ile çıktığı müsabakada istediğini alamayan kırmızı siyahlı ekip ligdeki düşüşünü sürdürürken haftayı da puansız kapattı. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Adana Adasokağı takımını konuk etti. Bir haftada üst üste üçüncü müsabakasına çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında yorgunluğunda etkisi ile sahadan 21-38’lik skor ile mağlup ayrılan taraf oldu. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise Pazar günü deplasmanda Afyon Belediye Yüntaşspor ile karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip, 1-0 geriye düştüğü müsabakada 2-1 öne geçmesine karşılık son iki seti kaybedince sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Rakibine 3-2 mağlup olan Sorgun Belediyespor haftayı tek puanla kapatan Yozgat takımı oldu. 

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ÜÇ MAÇ BiR PUAN
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