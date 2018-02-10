U19’da yarış kızışıyor

Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor’un zirveyi paylaştığı U19 futbol liginde lider Yozgatspor Boğazlıyan Şekerspor’u konuk ederken, takipçisi Yemenoğlu Bozokspor deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.
Haftanın son müsabakasında ise Boğazlıyan Sağlıkspor Yozgat Çamlıkspor ile karşılaşacak.
10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor’un zirveyi paylaştığı U19 futbol liginde lider Yozgatspor Boğazlıyan Şekerspor’u konuk ederken, takipçisi Yemenoğlu Bozokspor deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.
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