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U19’da yarış kızışıyor

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde üçüncü hafta müsabakaları bu gün oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edecek.

U19’da yarış kızışıyor

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’inde üçüncü hafta müsabakaları bu gün oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edecek.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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U19’da yarış kızışıyor

Yozgatspor ile Yemenoğlu Bozokspor’un zirveyi paylaştığı U19 futbol liginde lider Yozgatspor Boğazlıyan Şekerspor’u konuk ederken, takipçisi Yemenoğlu Bozokspor deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.
Haftanın son müsabakasında ise Boğazlıyan Sağlıkspor Yozgat Çamlıkspor ile karşılaşacak.

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