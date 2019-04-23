U19’da son maç bugün

Ligde Yemenoğlu Bozokspor ile şampiyonluk yarışı içerisine giren Yozgatspor, iki hafta önce güçlü rakibi ile şampiyonluk mücadelesine çıkmış ve güçlü rakibimi 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselmişti. Bugün tamamlanacak olan ligde Yozgatspor Çayıralanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlı ekip sahadan mağlubiyet ile bile ayrılsa şampiyonluk turu atacak.