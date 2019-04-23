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U19’da son maç bugün

YOZGAT U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor bugün ligdeki son müsabakasına çıkacak.

U19’da son maç bugün

YOZGAT U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor bugün ligdeki son müsabakasına çıkacak.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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U19’da son maç bugün

Ligde Yemenoğlu Bozokspor ile şampiyonluk yarışı içerisine giren Yozgatspor, iki hafta önce güçlü rakibi ile şampiyonluk mücadelesine çıkmış ve güçlü rakibimi 3-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselmişti. Bugün tamamlanacak olan ligde Yozgatspor Çayıralanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlı ekip sahadan mağlubiyet ile bile ayrılsa şampiyonluk turu atacak.

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